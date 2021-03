Indien vil undersøge bivirkninger af AstraZeneca-vaccine

Indien har meddelt, at det vil gennemføre en mere omfattende undersøgelse af bivirkningerne af AstraZenecas covid-vaccine i næste uge. Det sker, selv om der ikke er konstateret nogen tilfælde med blodpropper i landet, siger et medlem af landets særlige indsatsstyrke mod pandemien.

Anledningen er de indrapporterede tilfælde af blodpropper i forbindelse med vaccinationer i blandt andet Danmark, Norge og Island.

- Vi undersøger alle skadelige virkninger - specielt de alvorlige, som fører til dødsfald eller hospitalsindlæggelse. Vi vil offentliggøre resultaterne af vore undersøgelser, siger talspersonen for Indiens indsatsstyrke mod covid-19, N.K. Arora.

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der ikke er nogen grund til at indstille brugen af AstraZeneca's covid-19 vaccine.

Indien har indtil nu givet over 28 millioner vaccineindsprøjtninger i landets store vaccineprogram - de fleste af dem med AstraZeneca's vaccine, som produceres på Indiens Serum Institut.

New Delhi har også givet meget vaccine væk og tilladt eksport af millioner af doser til omkring 70 lande som led i landets vaccine diplomati.

Arora siger, at de ikke umiddelbart er grund til bekymring.

- Fredag var der 59 eller 60 dødsfald, og de var alle tilfældige, siger han.

Antallet af registrerede smittetilfælde stiger i Indien, og dele af landet har på ny indført restriktioner med lukninger af virksomheder og begrænsede sociale sammenkomster.

Danmark og flere andre europæiske lande har suspenderet brugen af AstraZeneca, efter at det er konstateret, at flere personer, der har modtaget vaccinen mod covid-19, har fået blodpropper. Flere er døde.