Indien sender militær til New Delhi efter dødelige protester

Titusindvis af landmænd protesterede tirsdag mod landbrugsreformer i Indiens hovedstad, New Delhi. En person mistede livet, mens 80 betjente blev såret.

Indiens regering optrapper sikkerheden i hovedstaden New Delhi, efter at politi og titusindvis af landmænd tirsdag stødte sammen under dødelige protester.

Det skriver BBC natten til onsdag dansk tid.

En person døde, mens over 80 betjente blev såret, da demonstrationer mod omstridte reformer af landbruget udviklede sig voldeligt.

Derfor har regeringen sendt paramilitære styrker til hovedstaden for at opretholde ro og orden.

Det oplyser embedsmænd i indenrigsministeriet ifølge BBC.

De mange landmænd havde før protesterne ligget i lejr uden for New Delhi i næsten to måneder.

Tirsdag kørte de så gennem politiets afspærringer.

Billeder viser ifølge BBC, hvordan flere landmænd angreb politiet med kæppe og jernrør, mens politiet svarede igen med tåregas og knipler.

Nogle af landmændene stormede også byens historiske Røde Fort, der er på Unescos verdensarvsliste.

Volden overskyggede Indiens fejring af Republikkens Dag, der normalt markeres med store militærparader.

Landmændene kæmper ifølge nyhedsbureauet Reuters mod nye love, som de siger vil hjælpe opkøbere af landbrugsprodukter, mens landmændenes vilkår forringes markant.

Landmændene vil have stoppet de omstridte reformer. Regeringen har tilbudt at udskyde dem i 18 måneder. Det blev i sidste uge afvist af demonstranterne.

Politiet i New Delhi siger i en meddelelse ifølge BBC, at det kun skred ind tirsdag, fordi de mange landmænd brød betingelserne for deres anmeldte demonstration.

Omvendt beskylder flere landbrugsforeninger politiet for at eskalerede volden.

- Når du angriber fredelige protester, så vil regeringens problemer uden tvivl forværres, siger fagforeningsleder Kawalpreet Singh Pannu ifølge nyhedsbureauet AFP.

Landmændenes protester udgør en af de hidtil største udfordringer for premierminister Narendra Modi, siden han kom til magten i 2014.