Indien rystes igen af sag om brutal gruppevoldtægt

Fire mænd beskyldes for at have voldtaget og mishandlet den 19-årige i en sag, som har rystet landet.

Indisk politi blev onsdag beskyldt for på trods af en families protester at kremere liget af en teenagepige fra landets laveste kaste af "urørlige", som døde efter en gruppevoldtægt.

Teenageren døde tirsdag af sine kvæstelser, efter at hun blev voldtaget og mishandlet af de fire mænd fra en højere kaste den 14. september. Det skete på en mark nær pigens hjem i Hathras-distriktet, 100 kilometer fra New Delhi i delstaten Uttar Pradesh.

Pigen blev fundet i en blodpøl, efter at hun var gået ud for at samle foder uden for sin landsby, Bool Gahri.

Overfaldet på kvinden skete få måneder efter, at fire mænd blev hængt for en brutal gruppevoldtægt af en ung kvinde i en minibus i New Delhi. Kvinden døde af sine kvæstelser, og sagen skabte international opmærksomhed om seksuel vold og indiske kvinders vilkår.

I den seneste sag har politiet ignoreret pigens familie ved at kremere hendes lig imod familiens ønsker og imod dens religiøse skikke. Kremeringen opfattes også som et forsøg på at forhindre en effektiv politiefterforskning.

- Jeg fik end ikke lov til at se min datters lig, siger offerets mor.

Der var onsdag demonstrationer og uroligheder på grund af politiets håndtering af sagen, og politikere, sportsstjerner og Bollywood-personligheder gav udtryk for vrede og udtrykte støtte til offerets familie.

Indien har omkring 200 millioner daliter, som er kasteløse, og som udsættes for diskrimination og undertrykkelse. Under coronapandemien er angreb mod dem taget til.

Indien er et af verdens farligste lande for kvinder. Ifølge statslige statistikker sker der en voldtægt hvert femte minut, men menneskerettighedsgrupper siger, at de officielle tal langtfra afspejler problemernes omfang.