Indien runder fire millioner smittede og sætter smitterekord

Det har taget Indien 13 dage at gå fra tre millioner til fire millioner bekræftede smittetilfælde.

Indien har lørdag passeret fire millioner bekræftede smittetilfælde.

Det sker efter en stigning på 86.432 nye tilfælde på et døgn, viser tal fra sundhedsmyndigheder.

Med de 86.432 nye smittede sætter Indien en dyster verdensrekord, da det ifølge nyhedsbureauet Reuters er den hidtil største daglige stigning, der er registreret i et land.

Det er særligt i hovedstaden, New Delhi, og de store stater Maharashtra og Karnataka, at smittestigningen er markant.

Indien er det tredje land i verden til at runde fire millioner smittede.

USA har registreret cirka 6,2 millioner smittede, mens Brasilien har knap 4,1 millioner smittede, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University. Med til historien hører, at de tre lande er blandt de mest befolkningsrige i verden.

Samtidig er det svært at sammenligne direkte mellem landene, da omfanget af test er forskelligt.

Det har taget Indien 13 dage at gå fra tre millioner til fire millioner smittede, hvilket er en betydelig udvikling sammenlignet med tidligere. Det tog landet mere end 100 dage at gå fra to millioner til tre millioner smittede.

Lørdag har landet registreret mere end 1000 nye dødsfald relateret til coronavirus. Det bringer det samlede tal for coronadøde i landet op på 69.561.

Det er tredjeflest i verden. Det er kun overgået af USA og Brasilien med henholdsvis 187.765 og 125.502 dødsfald relateret til coronavirus.

Indien har i næsten en måned haft flest daglige smittetilfælde i verden. Smittestigningen sker, i takt med at landets regering forsøger at genoplive en hårdt presset økonomi ved at lade virksomheder genåbne.

På verdensplan er der ifølge Johns Hopkins University registreret cirka 26,6 millioner smittede og knap 875.000 coronadøde.