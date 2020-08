Indien runder 50.000 coronarelaterede dødsfald

Det svarer til 3,7 døde per 100.000 indbyggere.

Indien overhalede i sidste uge Storbritannien som det land i verden, der har registreret fjerdeflest dødsfald under pandemien på verdensplan.

Verdens næstmest folkerige nation er kun overgået af USA, Brasilien og Mexico med henholdsvis 170.052, 107.852 og 56.757 registrerede dødsfald, viser tal fra Johns Hopkins University.

Der er dog stor forskel på, hvordan de enkelte lande registrerer coronadødsfald, og det er derfor svært at sammenligne én til én på tværs af landegrænser.

Mange eksperter siger desuden ifølge AFP, at de officielle tal i Indien kan være langt højere, fordi mange i landet aldrig bliver testet for virusset.

Smittetallene i den store nation er på det seneste begyndt at stige igen, og landet har registreret omkring 60.000 nye smittetilfælde om dagen den seneste uge.

Det sker, efter at Indien er begyndt at genåbne efter en lang nedlukning for igen at få gang i økonomien.

I alt har landet registreret 2,5 millioner smittetilfælde i løbet af pandemien. Ud af dem er 1,8 millioner raskmeldte igen.

For nogle uger siden viste en undersøgelse i hovedstaden New Delhi ifølge AFP, at op mod en fjerdedel af de 20 millioner indbyggere kan have været smittet med virusset.

Derudover har en undersøgelse vist, at over halvdelen af beboerne i Mumbais slumkvarterer har været smittet med coronavirus.