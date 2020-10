Indien passerer 100.000 coronadødsfald som det tredje land

Antallet af nye smittetilfælde i Indien er det seneste døgn opgjort til 79.476. Det bringer totalen op på 6,47 millioner smittede, siden udbruddets begyndelse.

Indien har nu den højeste stigning af nye daglige tilfælde i verden.

Indiens premierminister, Narendra Modi, og hans regering arbejder samtidig hen mod en fuldstændig åbning af landet.

I slutningen af marts blev der indført en omfattende nedlukning i et forsøg på at forhindre virusset i at sprede sig, og det har ramt lIndiens økonomi hårdt.

Denne uge har biografer fået lov til at genåbne med halv kapacitet, og landet skoler forventes at genåbne i midten af oktober.