Indien overstiger som tredje land to millioner coronasmittede

Smitten har blandt andet bredt sig til mindre byer og landområder, hvilket har bidraget til det hastigt voksende udbrud.

Det kan være et problem, da sundhedsvæsnet i landet er mere sårbart i yderområder.

Ifølge BBC registrerede landet sit første tilfælde af covid-19, som virussygdommen hedder, 30. januar.

17. juli havde der været en million smittetilfælde i Indien, 12 dage senere halvanden million og ni dage senere to millioner.

Kun USA og Brasilien har registreret flere smittede i alt.

Set i forhold til befolkningstal er Indiens officielle tal dog ganske lave, da landet har omkring 1,35 milliarder indbyggere.

Ifølge statistiksiden Worldometers.info har landet knap 1500 smittede per en million indbyggere, hvilket er lavere end for eksempel Danmark.

Men flere eksperter sår ifølge nyhedsbureauet AFP tvivl om de officielle udmeldinger, og mener, at de reelle tal kan være meget højere.

Indien er begyndt at genåbne landet efter en måneder lang lockdown for igen at få gang i økonomien.

Det er særligt i kølvandet på denne beslutning, at smittetallene er begyndt at stige.

Samtidig er livet dog begyndt at vende tilbage på gaderne i hovedstaden New Delhi og millionbyen Mumbai, hvor smitten lader til allerede at have toppet, beskriver AP.

For nogle uger siden viste en undersøgelse i New Delhi ifølge AFP, at op mod en fjerdedel af de 20 millioner indbyggere kan have været smittet med virusset.

Derudover har en undersøgelse vist, at over halvdelen af beboerne i Mumbais slumkvarterer har været smittet med coronavirus.