Indien overstiger en halv million smittede med coronavirus

Alene det seneste døgn er antallet af smittede steget med 17.000 nye tilfælde i Indien.

Det er særligt i landets største byer - herunder også i hovedstaden New Delhi - at smittetallet stiger drastisk. Og udviklingen tegner ikke til at vende.

Eksperter har rådgivet den indiske regering til nu at fokusere på at nedbringe antallet af døde - frem for at forsøge at inddæmme smittespredningen.

- Vores fokus skal være på at forebygge dødsfald frem for at lade os gå på af smittetallene. Tallene kommer til at stige, siger læge Manoj Murhekar.

Han er direktør for Indiens epidemiologiske institut og en del af den ekspertgruppe, der rådgiver den indiske regering om håndteringen af coronaudbruddet.

Ifølge eksperterne frygtes antallet af smittede i Indien kunne nå op mellem 770.000 og 925.000 allerede inden 15. juli.

I takt med at smitten spreder sig i det indiske samfund, og at hospitalerne bliver mere og mere pressede, er byer som New Delhi begyndt at bygge midlertidige faciliteter med tusindvis af sengepladser til coronapatienter.

Men der er risiko for alvorlig mangel på sundhedsfagligt personale til at behandle de mange patienter.

- Vi bliver nødt til at sikre os, at dem, der virkelig har brug for behandling, ikke bliver nægtet den service, siger læge Giridhar R. Babu, der er epidemiolog og rådgiver i staten Karnataka i det sydlige Indien.

Hidtil er 15.685 personer bekræftet døde med coronavirus i Indien.