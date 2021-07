Indien kæmper mod falske vacciner

Udrulningen af vaccinationsprogrammet foregår langsomt. Og det er for svært at bestille tid på den regeringsdrevne app.

Eksperter siger, at kriminelle udnytter den kritiske situation i landet.

Derfor har frustrationen bredt sig blandt indere. For mange er tålmodigheden sluppet op.

Derfor beslutter de sig for at blive vaccineret på et uautoriseret vaccinationscenter, skriver nyhedsmediet Deutsche Welle (DW).

De indiske myndigheder har senest indledt en efterforskning af private vaccinationscentre i Mumbai.

To tusind mennesker er muligvis blevet vaccineret med saltvand frem for vaccine fra AstraZeneca.

Det oplyser Vishal Thakur, en talsmand for politiet i Mumbai, til avisen New York Times.

I et uautoriseret vaccinationscenter opdagede politiet forleden, at alle hætteglas var falske. De indeholdt stoffet amikacin.

Det er et antibiotikum, der anvendes til en række bakterieinfektioner.

Debanjan Deb, en 28-årig mand, har angiveligt vaccineret 2000 mennesker, herunder en politiker fra Bharatiya Janata-partiet.

Han er nu anklaget for drabsforsøg. Flere er anholdt, skriver The Times of India.

Regeringen forsøger af feje problemet ind under gulvtæppet. Den hævder, at der er tale om "isolerede hændelser". Men det er blevet et udbredt problem i Indien, beretter DW.

I den østlige del af Vestbengalen har regeringen suspenderet alle vaccinationscentre. Dog ikke dem på private og offentlige hospitaler.

Staten vil gennemgå retningslinjerne for vaccinationscentre.

Sundhedseksperter siger ifølge DW, at Indien har brug for mindst 130.000-140.000 vaccinationscentre for at vaccinere de udsatte samfundsgrupper.

De udgør over 300 millioner mennesker.

Ifølge computersoftwarefirmaet McAfee er Indien og Chile de to lande, hvor mest fup med vacciner via falske apps finder sted. Falske apps, der beder om personfølsomme oplysninger, når man vil bestille en vaccinationstid.

- Det meste af verden er bekymret for corona og vaccination, og det udnytter cyberkriminelle. De skaber falske apps. Via links skjult i annoncer forsøger de at stjæle bankoplysninger og id-oplysninger, skriver virksomheden i en rapport fra april.

Det er ikke kun falske coronavacciner, der er i omløb. Andre forfalskede lægemidler er også tilgængelige over alt i Indien, skriver The Times of India.

4,7 procent af Indiens befolkning er fuldt vaccineret, viser data fra landets sundhedsministerium.