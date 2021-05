Indien har nu 20 millioner smittede - bedring i EU

Antallet af registrerede covid-19 tilfælde i Indien er tirsdag steget til over 20 millioner, mens der i både Europa og USA gradvist genåbnes for samfundene, i takt med at flere og flere er blevet vaccineret mod coronavirusset.

I EU er der endog lande, som overvejer at tage imod vaccinerede turister allerede i næste måned.

I Indien blev der tirsdag igen registeret over 350.000 nyt smittetilfælde, og flere af landets hospitaler er overbebyrdede og mangler ilt og medicin til de mange, der er indlagt med covid-19.

- Nogle af os arbejder fra midnat til morgen, fordi patienterne ikke holder op med at skulle have hjælp om natten, siger den 17-årige Swadha Prasad, som har særligt lange vagter, hvor hun opdaterer oversigter over forsyninger og bestiller nye, når det er muligt.

- Vi arbejder meget hårdt, men vi kan ikke redde alle, siger Prasad med skælvende stemme og fortæller om sine bestræbelser på at redde en ældre kvinde, som døde på hendes vagt.

Antallet af nye tilfælde var fredag på 402.000 i Indien.

Det er første gang under pandemien, at et land har haft mere end 400.000 nye smittede på et døgn.

I New Delhi sagde en professor i global sundhed, Venkat Naryan, i sidste uge, at de store problemer i Indien udgør en international trussel og derfor må bekæmpes med en international indsats.

I et forsøg på at hjælpe de trængte myndigheder har en del unge indere udviklet apps, som kan hjælpe syge, mens sociale medier anvendes til at hjælpe syge, så de får får hjælp og ressourcer.

En rickshawfører, Mohammad Javed Khan, i den centrale by Bhopal, siger, at hans køretøj er blevet ændret til en primitiv ambulance, efter at han har set folk bære covid-19 patienter på ryggen for at bringe til et hospital. De var for fattige til at betale for kørsel.

- Selv når folk ringer efter en ambulance, bliver de afkrævet mellem 5000 og 10.000 rupees (mellem 430 og 860 kroner), siger Khan. Han har solgt sin kones smykker for at kunne købe medicinsk udstyr til sin rickshaw.

I Europa foreslog EU-Kommissionen mandag, at rejsende, som er fuldt vaccineret med en EU-godkendt vaccine - Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson eller AstraZeneca - bør have lov til at få indrejse, hvis de kommer fra lande, hvor covid-19 er under kontrol.