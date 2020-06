Indien frygter eksplosiv smittestigning i storbyer

Ifølge Johns Hopkins University har Delhi tidligt torsdag dansk tid godt og vel 30.000 bekræftede smittetilfælde.

De dystre prognoser fra myndighederne kom tirsdag, hvor den øverste minister for Delhi meddelte, at delstaten ikke har hospitalskapacitet til at håndtere et sådant udbrud.

I slutningen af juli vil Delhi have brug for 80.000 sengepladser. Aktuelt er der plads til 9000.

- For Delhi er det et stort problem, hvis antallet af smittede begynder at stige, siger fungerende øverste minister Manish Sisodia.

På trods af omfattende karantæne og restriktioner på landets 1,3 milliarder mennesker siden marts spreder Covid-19 i Indien sig nu med en af verdens højeste smitterater. Imens genåbner den hårdt ramte økonomi gradvist.

Tidligt torsdag dansk tid er der 276.583 bekræftede smittetilfælde i Indien.

Det overgås kun af USA, Brasilien, Rusland og Storbritannien, der dog alle har langt færre indbyggere.

Krisen har allerede sat sundhedssystemet i Delhi under stort pres.

Aniket Goyal, en universitetsstuderende fra Delhi, siger, at hans bedstefar blev afvist ved seks offentlige hospitaler sidste uge, fordi de ikke havde nogle ledige senge.

Det skete, selv om en app drevet af myndighederne viste, at der var tilgængelige sengepladser.

Da han nåede til private hospitaler var omkostninger så høje, at de måtte opgive. Familien har sendt en anmodning til en domstol for at få den til at gribe ind.

Retten satte en høringsdato den efterfølgende uge, hvor den 78-årige mand var død.

- Han døde for øjnene af vores familie, og vi kunne ikke gøre noget, siger Goyal.