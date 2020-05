Indien evakuerer borgere af frygt for nyt dødeligt gasudslip

Det sker i frygt for, at et nyt gasudslip skal finde sted, lyder det fra lokale myndigheder.

Indien har evakueret flere borgere fredag fra et område i den sydlige del af landet, hvor et gasudslip fandt sted torsdag.

Natten til fredag dansk tid er dødstallet som følge af gasudslippet desuden opjusteret fra mindst fem til mindst 11 personer, mens hundredvis er syge.

Det var en fabrik, der drives af sydkoreanske LG Chem, som udslap gas. Fabrikken ligger i udkanten af havnebyen Visakhapatnam, der huser omkring fem millioner mennesker.

Fredag har myndigheder evakueret et område på 3,5 kilometer fra fabrikken. Der har været tvivl om, hvorvidt et nyt udslip var årsagen til udvidelsen af evakueringen.

- Situationen er anspændt, siger N. Surendra Anand, en brandmand i Visakhapatnam-distriktet og tilføjer, at evakueringen sker på grund af et nyt udslip.

Denne melding bliver dog skudt ned af LG Chem.

- Det tyder ikke på, at der er et nyt udslip under opsejling. Men LG Chem har bedt politiet om at evakuere borgere som en forsigtighedsforanstaltning, lyder det i en erklæring fra LG Chem fredag.

Politiet fik meldinger om gasudslippet omkring klokken 3.30 om morgenen torsdag lokal tid.

Mange flygtede fra deres hjem, men faldt om på gaden. Videoer fra området viser mennesker, der lå i gaderne uden at bevæge sig.

Mere end 5000 mennesker skulle være påvirket af udslippet og have symptomer som åndedrætsproblemer, skrev Times of India torsdag.