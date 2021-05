Indien beordrer variant-udtryk fjernet fra sociale medier

Den har siden spredt sig til mindst 44 lande, og udtrykket "indisk variant" bruges ofte af medier og sundhedseksperter.

Den særlige udgave af coronavirusset tilskrives også meget af skylden for den nye smittebølge, der har hærget lande i det sydlige Asien de seneste uger.

Indiens ministerium for informationsteknologi gav fredag sociale medier skriftlig besked om ikke længere at bruge det udbredte udtryk.

- Det er kommet til vores kendskab, at en falsk erklæring, der cirkulerer online, insinuerer, at en "indisk variant" spreder sig på tværs af lande. Dette er fuldstændig falsk, står der i skrivelsen, som AFP er i besiddelse af.

Ministeriet fremhæver, at det tidligere har opfordret sociale medier til at rydde ud i "falske nyheder og misinformation" om pandemien på deres platforme.

Samtidig fremhæver det, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ikke forbinder B1617 til noget bestemt land.

WHO sagde tidligere i maj, at varianten er bekymrende på globalt plan.

Adskillige lande har forbudt eller pålagt indrejsende fra Indien skrappe restriktioner, siden varianten blev identificeret i landet i december sidste år.

Mange sundhedseksperter, regeringer og offentlige myndigheder bruger landenavne til at beskrive nye varianter, der først dukkede op i Sydafrika, Storbritannien og Brasilien.

I Danmark er der også registeret smittetilfælde med varianten fra Indien.

- Vi er bekymrede for denne her variant på grund af den udvikling, vi ser i England og i Indien. Men den ser ud til at være under kontrol i Danmark, sagde afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut (SSI) tidligere i denne uge.