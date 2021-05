En kvinde venter på at blive behandlet for svampeinfektionen mucormycosis på et regeringshospital i Hyderabad i Indien.

Indien beder stater erklære dødelig svampeinfektion for epidemi

Mens Indien kæmper med at få coronavirus under kontrol, er en aggressiv svampeinfektion begyndt at sprede sig.

Indiens sundhedsministerium har bedt alle landets delstater om officielt at erklære et udbrud af en farlig svampeinfektion kaldet mucormycosis for en epidemi.

Det skriver BBC.

Det sker, efter at tusindvis af coronapatienter, der enten er blevet erklæret raske eller er ved at komme sig, de seneste måneder er blevet ramt af den normalt sjældne infektion.

Infektionen går også under navnet sort svamp. Den har en overordnet dødelighedsrate på 50 procent og angriber normalt næsen, øjnene og til tider hjernen.

I visse tilfælde kan patienter kun reddes ved at få fjernet et øje eller deres underkæbe, inden den aggressive svampeinfektion når hjernen.

Flere indiske læger mener, at stigningen i antallet af tilfælde med mucormycosis kan være forårsaget af binyrebarkhormon (steroider), der bruges i behandlingen af alvorligt syge coronapatienter.

Binyrebarkhormon reducerer betændelse i lungerne hos coronapatienter, men det skader samtidig immunsystemet.

Særligt diabetikere er i risikozonen for at blive ramt af mucormycosis, fordi deres immunforsvar i forvejen er svækket. Det siger flere læger til BBC.

Anmodningen om at erklære infektionen for en epidemi blev udstedt torsdag af sundhedsministeriet.

Det giver regeringen mulighed for bedre at overvåge, hvordan situationen udvikler sig i de enkelte stater.

Det er uklart, præcist hvor mange tilfælde der har været af mucormycosis i Indien de seneste måneder.

Men i sidste uge sagde sundhedsministeren i staten Maharashtra, at der er over 1500 aktive infektionstilfælde i staten, der samtidig er en af de hårdest ramte af Indiens anden coronabølge.

Et hospital i storbyen Mumbai oplyste 9. maj til BBC, at man de foregående to måneder havde fundet 24 tilfælde af infektionen sammenlignet med seks tilfælde i hele 2020.

Af de 24 tilfælde har 11 patienter fået fjernet et øje, mens seks er døde.

Ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard, har tidligere sagt til TV 2, at mucormycosis er en meget sjælden sygdom i Danmark, og at der ikke er nogen sikker sammenhæng mellem den og covid-19 herhjemme.

Her pegede han også på, at de markant flere tilfælde i Indien blandt andet kan forklares med, at mange i landet i forvejen har et svagt immunforsvar på grund af dårlig ernæring.

- Hvis de samtidig er svækket af covid-19 og diabetes, er de ekstra udsat, sagde han til TV 2.