Indenrigsministerkontor i Georgia vil granske Trump-samtale

Georgias indenrigsministers kontor har mandag indledt en efterforskning af tidligere præsident Donald Trumps forsøg på at påvirke delstatens resultater fra valget i november.

Georgias indenrigsminister, republikaneren Brad Raffensperger, har stået over for et stigende pres for at indlede en undersøgelse i kølvandet på en meget omtalt telefonsamtale med præsidenten 2. januar.