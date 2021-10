Ikke et ord om benzinkøerne

Mest iøjnefaldende har der ikke været nok lastbilchauffører til at køre benzin ud. Det har ført til hamstring, køer og og tørlagte tankstationer.

Også tomme hylder i butikkerne og frygt for manglende varer til jul samt for få hænder i landbruget har fyldt i de britiske medier.

Men på talerstolen i Manchester fejede Boris Johnson onsdag al krisesnak til side.

Han var kommet for at slå en optimistisk tone an blandt sine konservative partifæller.

Med et livagtigt sprog - fyldt med ordspil og vitser - talte han om Storbritanniens succes med at få skabt en coronavaccine og få åbnet samfundet op igen.

Og han takkede de ansatte i sundhedssystemet NHS, der blandt andet var med til at redde Boris Johnsons eget liv, da han blev alvorligt syg med covid-19 sidste år.

Nu er det tid til at se fremad efter pandemien, lovede premierministeren.

- Vi tager os af de største underliggende problemer i vores økonomi og samfund. De problemer, ingen regering har haft modet til at takle tidligere. Vi begiver os ud i det retningsskift, som er på høje tid i den britiske økonomi, sagde Johnson foran sit parti.

Den "gamle, ødelagte model" har medført lav løn, lav vækst og en utrænet arbejdsstyrke med lav produktivitet, mener han.

Og premierministeren er i hvert fald ikke enig med dem, som vil afhjælpe den igangværende arbejdskraftkrise ved at slække på grænserne igen.

De har været meget mere lukkede efter briternes farvel til EU, brexit, hvilket ses som en del af årsagen til forsyningskrisen.

- Svaret på de nuværende belastninger, som mest kommer fra vækst og økonomisk genopblussen, er ikke at gribe til den gamle løsning med ukontrolleret indvandring for at holde lønnen nede, sagde Boris Johnson.

I stedet mener Boris Johnson og de konservative, at recepten er "levelling up": at udligne forskelle mellem de forskellige landsdele i Storbritannien.

Specifikt går det stærkt i London og de sydøstlige landsdele, mens områder i for eksempel Nordengland og Wales halter efter.

- Talent, geni, flair, opfindsomhed og entusiasme er alle fordelt ligeligt i landet, men mulighederne er ikke. Det er vores mission som konservative at fremme muligheder med alle redskaber, vi har til rådighed, lovede Johnson.

Johnsons tale blev dog straks kritiseret for at være rig på optimisme og visioner, men ikke på konkret politik.

Der blev lovet flere penge til at tiltrække arbejdskraft til skoler og områder, hvor der er lærermangel.

Men der var ikke et ord om, hvordan de kortsigtede mandskabsproblemer inden for transportsektoren eller landbruget skal løses.

Og Labour angreb Johnson for at se bort fra, at hans regering fra netop onsdag lod velfærdsydelsen Universal Credit falde med 1000 pund om året (8750 kroner), fordi en særlig coronabonus bortfaldt.

Det rammer 4,4 millioner af de fattigste britiske husholdninger ifølge tænketanken Resolution Foundation.