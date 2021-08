IS-terrorister regner Taliban for vantro

Da våbnene tav, lå en afghansk soldat død på jorden.

Avisen The Times citerer sikkerhedskilder i byen for at sige, at terrorister fra gruppen Islamisk Stat Khorasan (IS-K) menes at stå bag.

De blandede sig med de hundreder af afghanere, der forsøgte at komme ind på lufthavnsområdet for at komme ud af landet.

Optog på video, hvad der skete.

Sonderede terrænet og sikkerheden.

Observerede amerikanske soldaters og andres reaktion, da der blev skudt.

Torsdag aften vendte IS-K tilbage.

Denne gang med selvmordsterrorister, der dræbte omkring 85 mennesker, herunder 13 amerikanske soldater.

Nu er den i forvejen indviklede situation i Afghanistan endnu mere uoverskuelig.

For heller ikke Taliban, som er ved at tage over efter USA's tilbagetrækning fra Afghanistan, kan accepteres af IS-K.

Taliban er islamiske fundamentalister, men de regnes nu for frafaldne af IS-K.

Der er nu mindst tre ekstremistiske, militante sunnimuslimske grupper i Afghanistan.

Det er Taliban, al-Qaeda og IS-K.

Det var al-Qaeda, der med terrorangrebet i USA den 11. september 2001 fik Vesten til Afghanistan.

Læs mere om, hvad IS-K er for en gruppe.

* Hvad er Khorasan?

Islamisk Stat Khorasan er en afdeling af Islamisk Stat, der i 2014 udråbte et kalifat i dele af Irak og Syrien.

Det er nu nedkæmpet.

I 2015 grundlagde IS sin Khorasan-afdeling. Navnet er en historisk betegnelse for det nuværende Iran, Afghanistan og Pakistan.

* Hvem og hvor mange er med i gruppen?

Reuters skriver, at IS-K blev dannet af udbrydere af Taliban i Pakistan. Siden har andre sluttet sig til, herunder talibanere fra Afghanistan og medlemmer af al-Qaeda.

En nylig FN-rapport siger, at der er mellem 1000 og 2000 medlemmer. Avisen The Independent skriver op til 5000.

* Er der en leder?

Det er der. Han hedder ifølge avisen Shahab al-Muhajer og er tidligere Taliban-kommandant og medlem af netværket Haqqani, der er knyttet til al-Qaeda.

Men det er måske mere kompliceret end som så.

Eksperter vurderer, at IS-K fungerer som en paraplyorganisation for mindre grupper, der opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, skriver Independent.

* Hvordan adskiller den sig fra Taliban?

IS-K er mere fundamentalistisk. Taliban har forhandlet med USA om amerikansk rømning. Det har IS-K været imod.

IS-K har beskyldt Taliban for at vende jihad ryggen til fordel for fredsforhandlinger med USA på dyre hoteller i Qatar, skriver BBC.

Gruppen er mere voldelig end Taliban. Det kan have tiltrukket militsfolk, der er mere klar til væbnet kamp for islam.

Taliban i Afghanistan har altid koncentreret sig om Afghanistan og ikke blandet sig internationalt. IS-K vil have kalifatet udbredt globalt.

Desuden har Taliban sagt, at det nu vil indtage en mindre radikal, islamisk linje end før 2001, da Taliban kontrollerede store dele af Afghanistan.

Da var der forbud mod pigers skolegang, forbud mod dans og musik, og hænder blev hugget af tyve.

I IS-kalifatet i Irak og Syrien var mange af de samme regler gældende.

* Hvorfor begik IS-K terrorangrebet?

IS-K er berygtet for blodige angreb. I maj 2020 dræbte IS-terrorister 24 mødre og nyfødte på en fødeklinik i Kabul.

Torsdagens terrorangreb regnes af eksperter for et forsøg på at skabe mere kaos i Afghanistan.

Taliban vil ikke få ro til at udbrede sit eget styre og idéer i Afghanistan.

IS-K vil noget andet.