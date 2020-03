IMF-chef: Verden er i en slem recession nu

Økonomiens "pludselige opbremsning" giver en recession, som formentlig vil blive "ganske dyb", siger Georgieva ifølge Reuters.

IMF-chefen holder fredag eftermiddag en online pressekonference.

Hun forventer, at verden vil komme sig igen i løbet af 2021, men kun, hvis virusset kan inddæmmes, og hvis man kan forhindre, at likviditetsproblemer ikke fører til problemer med betalingsevne.

Der kommer især til at være pres på udviklingslandene, som vil få brug for økonomisk hjælp i størrelsesordenen 2500 milliarder dollar. Det viser den foreløbige prognose fra IMF, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi mener, at det ligger i den lave ende, tilføjer Georgieva.

Over 80 lande har allerede bedt IMF om hjælp på grund af coronakrisen, oplyser hun.

Nu er IMF i gang med at se på, hvordan man praktisk skal gøre for at forhindre, at de mest forgældede lande i verden "falder ud over kanten", siger Georgieva.