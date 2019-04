IMF: Verdensøkonomien styrer mod laveste vækst siden krisen

Så sent som i januar spåede valutafonden ellers, at væksten i verdensøkonomien ville blive på 3,5 procent. Men spændinger i samhandlen har gjort mere skade end forventet, lyder det fra IMF.

Ifølge Danske Banks cheføkonom Las Olsen er det sandsynligt, at det går som spået.

- Det er desværre realistisk, at vi får en væsentligt lavere vækstrate på verdensøkonomien generelt, end vi har haft siden finanskrisen. Det går sløjt i Kina, men vi har også fået nogle skuffende tal fra Europa og store dele af Mellemøsten, siger han.

Danmark er dog godt rustet til at stå imod en afmatning af verdensøkonomien, mener cheføkonomen.

- Vi har faktisk klaret os utrolig godt, selv om økonomien er vendt rundt i dele af verden. Det er primært fordi, vi har en del eksport af medicin og andre ting, der ikke er så følsomme over for de her udsving.

- Men på lidt længere sigt er vi altså dybt afhængige af, hvordan det går andre steder i verden. Så vi har nok set det bedste af opsvinget. Men det betyder ikke, at det kommer til at gå dårligt nødvendigvis.

- Dansk økonomi er faktisk meget modstandsdygtig, skulle der komme en global afmatning. Vores forbrug er ikke finansieret af gæld, og vi har en god konkurrenceevne, siger Las Olsen.

IMF overvåger den globale økonomi, og understøtter blandt andet økonomien ved lån til lande. Grækenland har for eksempel fået lån af IMF.

Tyskland og Italien vil ifølge IMF få et økonomisk skidt år med en BNP-vækst på henholdsvis 0,8 og 0,1 procent.

Det ser dog allerede lidt lysere ud for verdensøkonomien fra 2020.

- Noget af det, der trækker væksten ned nu, er midlertidige faktorer. Vi kan for eksempel se, at væksten er på vej op i Kina, og Kina er det vigtigste land, når det kommer til at skabe vækst i den globale økonomi.

- Og så er der også et håb om, at handelskrigen mellem USA og Kina løser sig, og der måske kommer mere ro på i EU. Men det ændrer ikke på, at vi nok ikke kommer op på de samme vækstrater, som vi har haft siden krisen, siger Las Olsen.

Trods strabadser i vores nabolande, skal man dog ikke frygte for sit job de kommende år, beroliger Las Olsen.

- Vi tror og håber på, at beskæftigelsen i Danmark vil fortsætte med at stige de kommende år. Det skulle den også helst, for vi har faktisk en voksende arbejdsstyrke.

- Skulle det gå helt galt, så har vi nogle af de stærkeste offentlige finanser i Europa, og så kan vi bruge det offentlige til at understøtte væksten.

/ritzau