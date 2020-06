IMF: Corona er skyld i en krise som ingen andre

Coronapandemien er den hovedskyldige og kapper over to år 12.000 milliarder dollar (79.370 milliarder kroner) af den globale økonomi.

IMF skønner således, at verdensøkonomien i 2020 vil skrumpe med 4,9 procent.

I sin gennemgang - World Economic Outlook - konstaterer IMF's økonomer, at coronapandemien er skyld i en "krise som ingen andre tidligere".

Valutafonden regner med, at eurozonen i 2020 vil opleve et fald i økonomien på 10,2 procent.

Faldet i Tyskland skønnes at blive på 7,8 procent.

Den store aktør på verdensscenen, USA, vil opleve et fald på otte procent i år, og Kina, der de seneste tre årtier har været vant til tårnhøj vækst, vil kun få en fremgang på en procent, vurderer IMF's økonomer.

Den store tilbagegang verden rundt vil betyde, at millioner af arbejdspladser går tabt.

IMF konstaterer, at genopretningen vil gå noget langsommere, end det tidligere er skønnet.

- Pyha, den prognose er godt nok trist læsning for danske eksportvirksomheder. Der er skruet kraftigt ned for vækstudsigterne, og det viser, hvor voldsomt coronakrisen har ramt hele verdensøkonomien, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Det er en krise af historiske dimensioner, der også går ud over dansk eksport, konstaterer han.

Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, anser dagens rapport fra IMF for særdeles dyster og minder om, at finanskrisen i 2009 - der dengang blev anset for det største tilbageslag siden 1930'erne - kun gav et fald i den globale økonomi på 1,9 procent.

- Et fald i den globale vækst på 4,9 procent er uhørt voldsomt og noget, vi aldrig tidligere har set i fredstid, siger han.

Hvis IMF får ret, så kan det udløse et fald i den danske eksport på 10 til 15 procent, og det "vil kunne bringe op i mod 100.000 danske job i fare herhjemme", påpeger han.

IMF og Verdensbanken er internationale organisationer, der blev stiftet lige efter Anden Verdenskrig. De fik til opgave at sikre økonomisk stabilitet og bekæmpe fattigdom.

IMF, der har hovedkvarter i Washington, indsamler økonomiske date fra hele verden og udsender to gange om året rapporter om verdens økonomiske tilstand.