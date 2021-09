I tre døgn holdt Australien vejret for AJ

Der var glædestårer og jubelråb, da familie, venner og redningsfolk mandag formiddag lokal tid fik overrakt nyheden om, at den treårige dreng Anthony "AJ" Elfalak var blevet fundet i live efter at have været savnet i fire dage og tre nætter.

Også i resten af delstaten New South Wales, hvor dramaet udspillede sig, lød der et lettelsens suk.

Her havde millioner af australiere i dagevis fuldt med i eftersøgningen på tv og i radio. Og for hver dag, der gik, desto mere svandt håbet om, at eftersøgningen ville ende lykkeligt.

Det var en politihelikopter, der mandag omkring klokken 11.30 opsnappede Anthony "AJ" Elfalak, mens han drak vand fra en bæk nær familiens store ejendom i en afsidesliggende del af New South Wales.

- Jeg har drengen, siger en redningsmand på en video, der efterfølgende er blevet offentliggjort af politiet i delstaten.

Den lille dreng, der har autisme og ikke har noget sprog, forsvandt fra familiens hjem fredag.

Hans familie frygtede, at han var blevet bortført, inden han mandag blev fundet cirka 500 meter fra sit hjem på familiens enorme ejendom nær landsbyen Putty i den nordlige del af delstaten.

Her bliver det for tiden ned til omkring fire grader om natten.

Australske myndigheder oplyser, at treårige Anthony Elfalak har fået et par hudafskrabninger på sine ben, og at han blev fundet i vådt tøj, men at han ellers har det godt.

Drengens far siger ifølge BBC, at det er "et mirakel", at han er blevet fundet i live.

- Han er blevet bidt af myrer og har væltet og slået sig, men han er i live. Han er i live, siger faren.

Ifølge det australske medie ABC News blev drengen efterfølgende indlagt på hospitalet, men blev tirsdag udskrevet igen.

Hundredvis af mennesker, hundepatruljer, dykkere, helikoptere og brandfolk har været involveret i eftersøgningen i løbet af de seneste fire dage.

Politichef Brad Monk sagde på et pressemøde tirsdag morgen ifølge ABC News, at redningsfolk "uden tvivl" er gået lige forbi drengen i løbet af eftersøgningen, men at det barske terræn i området har gjort det svært at få øje på ham.

- Det er et ekstremt tæt terræn, og hvis du ikke har kunnet se ham med det blotte øje, så er det nemt at gå lige forbi, hvor han har opholdt sig. Der er ingen tvivl om, at det er sket, sagde Brad Monk.

Politichefen tilføjede, at drengen måske har søgt tilflugt i huler eller huller, hvilket i så fald ville gøre det umuligt for politiets varmesøgende kameraer at spotte ham.

Det er stadig uklart, hvorfor drengen vandrede væk fra sit hjem.

Politiet har indledt en efterforskning for at få klarhed over omstændighederne.

Som en del af efterforskningen beslaglade politiet søndag en hvid bil, som drengens familie mener at have set på tidspunktet for treårige Anthony Elfalaks forsvinden.

Et forladt skur i nærheden af familiens ejendom bliver i øjeblikket også betragtet som et muligt gerningssted.

Den australske premierminister, Scott Morrison, udtalte mandag, at han er glad for at høre, at "AJ" er i sikkerhed.

- Hvilken lettelse, skrev han på Twitter.