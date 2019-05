I nat ender otte års vold sex og magtkampe i Game of Thrones

Efter otte år med ridderlighed, sex, død og drager har fans af "Game of Thrones" verden over nu kun 79 spændingsfyldte minutter tilbage med en af tv-historiens mest skelsættende og populære tv-serier.

De blodige episke fortællinger om adelige familier, der kæmper om Jerntronen, bliver afsluttet natten til mandag efter at have sat en lang række af rekorder.

- Vi ønsker, at folk skal være vilde med det. Det betyder alt for os. Vi har brugt 11 år på det, siger Dan Weiss, som er instruktør på det sidste afsnit, nummer 73, sammen med David Benioff.

Makkerparret har fremsat udtalelser om seriens afslutning til Entertainment Weekly.

Mens millioner af seere vil se det sidste afsnit på HBO i deres hjem, så vil mange andre være samlet i større eller mindre grupper i barer, i haller og baggårde fra Alaska til Armenien.

Game of Thrones er en af de mest dystre og mest omstridte tv-serier til primetime-tv nogensinde. Serien har gennem årene været kritiseret for at står for meningsløs vold og gentagen brug af voldtægter som dramatisk virkemiddel.

Forfatterne til serien har brutaliseret kvinder, dræbt børn, udpenslet sex og gjort det af med deres personer på uendeligt mange måder: de er blevet hakket, stukket, flået og brændt ihjel eller de har fået stukket øjnene ud - alt sammen skildret med flotte nærbilleder.

Selv en af de afgørende hovedpersoner Jon Snow spillet af Kit Harington måtte opleve den tort at blive dræbt - men blev dog genoplivet.

Den eksplicitte vold og den eksplicitte sex har dog ikke skræmt fans. Tv-serien er den mest prisbelønnede i historien med 47 Emmy'er.

Serien, som sendes i 170 lande med undertitlen "Winter Is Coming"(Vinteren er på vej, red.), er også den dyreste nogensinde med et budget på 15 millioner dollar - over 100 millioner kroner - per afsnit.

I USA har serien sat rekorder for kabel-tv med 16,5 millioner seere - live eller gennem streaming - den dag, hvor et afsnit sendes - og med 15 millioner seere mere senere. Også i andre lande - deriblandt Storbritannien og Frankrig - har serien slået seerrekorder.,

Sæson seks var den første, som bevægede sig væk fra kildematerialet, som er George R.R. Martins romanserie "A Song of Ice and Fire"(En Sang om Is og Ild, red.).

Nogle anmeldere siger, at seriens kvindelige figurer dermed fik lov til at udvikle sig mere komplekst - og mer moralsk - end i de tidligere sæsoner. I de sidste to sæsoner har det været mere blandet og mange fans er rasende over, hvad de kalder dårligt skrevne episoder.

Der er iværksat underskriftsindsamlinger for at få ændret og genindspillet sæson otte af mere kompetente forfattere, hvilket mere end en million har tilsluttet.

Martin har ikke selv fået skrevet sine bøger færdigt, men har skitseret den slutning, som han ønsker. Der er ingen garanti for, at holdet bag tv-serien følger den.

I Danmark vises det sidste afsnit kl. 03 natten til mandag.