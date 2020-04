I delstaten New York stiger coronadødsfald med 540

Dagen før var stigningen på 630. Fredagens antal dødsfald er det laveste for delstaten siden 1. april.

I delstaten New York steg antallet af coronadødsfald med 540 fredag, hvor de seneste tal stammer fra.

Yderligere 2000 mennesker er indlagt med Covid-19 fredag, siger guvernør Chris Cuomo. Dermed er det samlede antal indlagte 16.967.

Ifølge Cuomo er krisen den værste siden Anden Verdenskrig, og han advarer mod politisering i så farlig en situation.

Han siger også, at opsporing af smittekæder "vil kræve en hær".

New York er den hårdest ramte delstat i USA med over 17.000 coronarelaterede dødsfald og langt over 200.000 smittetilfælde.

Kurven begynder dog angiveligt at flade ud, og antallet af døde er begyndt at falde dag for dag.

- Det er på grund af det, vi alle har gjort for at flade kurven ud. Men det er ikke ovre endnu, siger Cuomo lørdag.

Cuomo oplyste 16. april, at myndighederne forlænger den nedlukning, der er i kraft, yderligere en måned frem til 15. maj.

Meget tyder på, at USA's plejehjem er særligt hårdt ramt. Mindst 7000 af de flere end 37.000 personer, der er døde med coronavirus i USA, har været plejehjemsbeboere, skriver avisen The New York Times lørdag.

I New Yorks nabodelstat New Jersey er 26 beboere på et enkelt plejehjem døde i den seneste uge, efter at de blev smittet med coronavirus.

Personalet på det pågældende plejehjem var angiveligt så overbebyrdet, at politiet - da det ankom efter et anonymt tip - fandt ligene af 17 beboere i et lille kapel, der hører til plejehjemmet.