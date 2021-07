I dag træder Ungarns omstridte LGBT-lov i kraft

Loven, som blev vedtaget 15. juni, forbyder også reklamer, der portrætterer homoseksualitet som en del af et normalt samfund.

Onsdag træder en skarp kritiseret lov i kraft i Ungarn. Den forbyder formidling af indhold, der vurderes at fremme homoseksualitet, til børn under 18 år.

Landets premierminister, Viktor Orbán, har igennem sin regeringstid indskrænket rettighederne for homoseksuelle og andre minoriteter.

Det er blevet stærkt kritiseret af menneskerettighedsorganisationer og oppositionspartierne i landet.

Parlamentet vedtog eksempelvis i maj sidste år en lov, der forhindrer transpersoner i at skifte køn i deres officielle papirer.

Orbáns Fidesz-parti har koblet det nye forbud til en lov, der skal straffe pædofile hårdere. Den lov er støttet af mange partier, hvorfor det har været svært for dem at stemme imod den nye lov.

Kritikere mener blandt andet, at loven fejlagtigt kobler homoseksualitet og pædofili sammen.

Hos menneskerettighedsorganisationen Amnesty International frygter man, at den nye lov vil medføre en stigning i homofobi og overgreb på LGBT-personer i Ungarn.

- Det er rigtig bekymrende for unge LGBTI-personer og unge mennesker i Ungarn generelt, fordi det her forslag forbyder undervisning om homoseksualitet, kønsidentitet og andre relaterede emner, sagde Helle Jacobsen, der er programleder for køn i Amnesty International, i forbindelse med vedtagelsen af loven.

Også i Den Europæiske Union er den nye lov blevet voldsomt kritiseret.

Eksempelvis har Hollands premierminister, Mark Rutte, sagt, at Ungarn for ham at se ikke længere har en plads i EU.

I forbindelse med et topmøde i slutningen af juni sagde Viktor Orbán, at han "forsvarer de homoseksuelles rettigheder" og kaldte sig selv for en "frihedskæmper".

Orbán har været ved magten i Ungarn siden 2010 og blev senest genvalgt i 2018. Næste valg i landet er i 2022.