I Oslo tager hjembragt kvinde fra Syrien afstand fra IS

I Norge siger en 29-årig norsk-pakistansk kvinde, som er hentet hjem med to små børn fra en flygtningelejr i Syrien, at hun ikke er skyldig i de anklager, som rettes mod hende.

Kvindens forsvarer, Nils Christian Nordhus, siger ved et pressemøde i Oslo søndag, at kvinden tager afstand fra Islamisk Stat.

- Kvinden understreger, at hun har haft en god dialog med det norske udenrigsministerium, og kvinden vil samarbejde med det norske politis efterretningstjeneste, siger forsvareren.

Kvinden blev anholdt, da hun sent fredag aften ankom til lufthavnen Gardermoen i Oslo sammen med sine to børn, som er tre og fem år gamle.

Forsvareren siger, at den terrorsigtede kvinde, som skal afhøres af politiet mandag, straks kastede sin niqab, et slør der dækker hele ansigtet undtagen øjnene, fra sig, da hun kom ud af Syrien og al-Hol-lejren.

- Hun har ikke behov for at bære den, siger Nordhus, som tilføjer, at kvinden har haft det "grusomt" og ønsker et opgør med det liv, som hun havde i Syrien.

- Hun har beskrevet opholdet i Syrien som et mareridt, siger han videre og betegner al-Hol-lejren som "en dødslejr for børn":

Mindst 517 personer, de fleste af dem børn, døde i den syriske flygtningelejr sidst år, oplyser hjælpeorganisationen kurdisk Røde Halvmåne.

Uenighed om kvindens sag mellem regeringspartierne udløste en regeringskrise i Oslo i sidste uge. Fremskrittspartiet (FrP) har truet med at trække sig fra regeringen, medmindre det får indfriet en række krav. Det indvandringskritiske parti var imod, at kvinden og de to børn skulle have lov til at komme til Norge.

FrP-ledelsen er ved at udarbejde en liste over krav til de tre øvrige regeringspartier, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Statsminister Erna Solberg fra Høyre og FrP's leder, Siv Jensen, skal mødes mandag for at diskutere den verserende strid.

Den 29-årige kvinde rejste i 2013 til et område i Syrien, som var kontrolleret af IS. Her giftede hun sig med en mand, som har kæmpet for bevægelsen.

Kvinden har tidligere hævdet, at hun ikke rejste til Syrien frivilligt, og at hun i flere år har forsøgt at komme ud af landet.

Hun er formelt blevet sigtet af det norske politis sikkerhedstjeneste for deltagelse i både al-Nusra Fronten og Islamisk Stat, der begge betegnes som terrororganisationer.