I Østrig genåbner tusindvis af butikker tirsdag

Østrig løsner som et af de første lande i Europa de restriktioner, som er indført for at begrænse virusudbruddet.

Tusindvis af butikker i Østrig genåbner således tirsdag, skriver Reuters.

Østrig reagerede på udbruddet ved for fire uger siden at lukke skoler, barer, restauranter, store dele af detailhandlen og andre steder, hvor mange personer samles, som teatre og stadioner.