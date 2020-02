I Kina stiger bekymringen for smittespredning fra andre lande

Det smitsomme coronavirus har siden december spredt sig fra Kinas Hubei-provins til over 40 lande over hele verden.

Det har nu skabt bekymring hos de kinesiske myndigheder for, at folk fra smitteplagede lande rejser ind i Kina og skaber ny smittespredning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I Kinas hovedstad, Beijing, bliver indrejsende fra de hårdest berørte lande således bedt om at gå i 14 dages karantæne.

Særligt Sydkorea er hårdt ramt som det land i verden, der efter Kina har registreret flest smittetilfælde.

Her har antallet af smittede med coronavirus oversteget 2000. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det står klart, efter at myndighederne natten til fredag dansk tid har bekræftet 256 nye tilfælde, hvormed det samlede antal stiger til 2022.

Hovedparten af de nye tilfælde er ligesom de forrige registreret i byen Daegu, hvor mange af de smittede er knyttet til menigheden tilhørende Shincheonji-kirken.

I Sydkorea ventes antallet af smittede at kunne overstige 3000 inden for de kommende dage, efter at myndighederne er begyndt at tjekke menighedens 210.000 medlemmer for coronavirusset.

I Kina er der det seneste døgn blevet registreret 327 nye smittetilfælde, hvilket ifølge AFP er den laveste stigning i mere end en måned.

Samtidig er der dog bekræftet 44 nye dødsfald i Kina, hvilket er en lille stigning sammenlignet med døgnet forinden.

Selv om de aftagende smittetal har skabt håb for, at situationen forbedres i Kina, så har den tiltagende smittespredning globalt skabt bekymring.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarede torsdag om, at alle lande skal forberede sig på smitten.

- Ingen lande bør tro, at de ikke får smittetilfælde, Det vil være en fatal fejl i bogstaveligste forstand, sagde WHO-generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge Reuters har knap ti lande registreret deres første smittetilfælde i løbet af det seneste døgn. Herunder Danmark.