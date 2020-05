I Europa er antallet af coronadødsfald nu over 150.000

- Med i alt 150.138 dødsfald ud af 1.640.799 bekræftede tilfælde er Europa det hårdest ramte kontinent, skriver AFP.

På globalt plan er 263.573 mennesker døde efter at være smittet med virusset.

Storbritannien har de fleste coronadødsfald i Europa med over 30.000 døde efterfulgt af Italien.

Målt på antallet af indbyggere er det hårdest ramte land i Europa Belgien, hvor der er rapporteret 8415 dødsfald. Målt per 100.000 indbyggere er 69,4 døde i Belgien.

Herefter følger Spanien med 54,4, Italien med 48,1 og Storbritannien med 43,3. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

I Danmark er der rapporteret 506 dødsfald, og her lyder tallet per 100.000 indbyggere på 8,7.

Det kan dog være svært at sammenligne forskellige landes dødstal direkte.

Det har Christian Wejse, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitetet, som beskæftiger sig med et globalt perspektiv på epidemier, tidligere forklaret over for Ritzau.

Eksempelvis har Storbritannien indtil slutningen af april kun opgjort dødsfald på hospitaler, mens Frankrig fra start har talt dødsfald på både hospitaler og plejehjem.

Derudover er der også stor forskel på, hvilke dødsfald der tælles med fra hospitaler og plejehjem i de officielle corona-statistikker.

- Belgien har for eksempel været nævnt som et land med meget høj dødelighed.

- Men de har også især ved plejehjemsdødsfald valgt at tælle alle med, som man bare har haft mistanke om kunne være smittet med coronavirus.

- Eksempelvis personer, der er døde af ukendte årsager på et plejehjem, hvor der har været et bekræftet smittetilfælde, sagde Christian Wejse lørdag.