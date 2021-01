Hyundai og Apple meldes klar til at lave selvkørende elbil

Den sydkoreanske bilfabrik Hyundai Motor og Apple planlægger senest i marts at indgå en aftale om partnerskab for udviklingen af selvkørende elektriske biler.

Nyheden kommer, efter Hyundai fredag oplyste, at det har haft de første samtaler med den amerikanske techgigant.

Udmeldingen kom, efter en sydkoreansk avis havde skrevet, at bilfabrikken agter at sende en selvkørende elektrisk bil på gaden i 2027.

Det fik værdien på Hyundai-aktier til at stige med 20 procent.

Hyundai ønsker ikke at kommentere søndagens nyhed om partnerskab med Apple. Men gentog, hvad bilfabrikken skrev fredag, at man har modtaget henvendelser fra flere selskaber om et muligt samarbejde om at udvikle en selvkørende elektrisk bil.

Apple ønskede søndag ikke at sige mere.

Korea IT News havde dog i en opdateret version om partnerskabet fjernet nogle af de detaljer, som var med i første version. Her blev det nemlig omtalt, hvor produktionen skal finde sted. Men også hvad tidsplanen er for den endelige aftale mellem Hyundai og Apple.

I første version hed det, at det nye elektriske køretøj enten skal produceres på Kia's bilfabrik i den amerikanske delstat Georgia. Eller også skal parterne sammen investere i en ny fabrik i USA.

Kia er en søsterfabrik til Hyundai.