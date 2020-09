Hviderussiske kvinder slog på gryder og mødte politiets muskler

Politiet skal have handlet voldeligt i forbindelse med tilbageholdelserne og kastet kvinderne ind i biler, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Hviderussisk politi har lørdag tilbageholdt adskillige kvinder under nye demonstrationer i hovedstaden, Minsk.

Tilbageholdelserne er sket lørdag, hvor tusinder igen var på gaderne i Minsk. Her protesterer de mod politivold og valgsvindel.

Siden valget i Hviderusland 9. august har der været massedemonstrationer mod præsident Aleksandr Lukasjenko, hvis regime beskyldes for massiv valgsvindel.

Det er forventet, at der søndag vil være omfattende protester i Minsk. Forud for søndagens protester var kvindelige demonstranter lørdag samlet i den centrale del af hovedstaden, hvor de ville afholde en fredfyldt protest.

Nogle slog på gryder med skeer, og andre råbte "bring vores Masha tilbage". Det refererer til protestleder Maria Kolesnikovas kaldenavn.

38-årige Kolesnikova blev tidligere på ugen fængslet, efter at hun havde modsat sig en tvungen udvisning ved at rive sit pas itu.

Der udbrød uroligheder på Minsks frihedsplads, da mænd iklædt sorte masker og grønne uniformer uden varsel begyndte at tilbageholde kvindelige demonstranter. Det viser billeder fra flere tv-kanaler.

Nogle kvinder forsøgte at svare igen ved at fjerne maskerne på de uniformerede mænd. En video viser, at politiet med hårdhændede metoder smed kvindelige demonstranter ind i politivogne.

En menneskerettighedsgruppe oplyser, at over 40 personer bliver tilbageholdt.

En talskvinde for indenrigsministeriet siger, at "kvinder er blevet tilbageholdt". Hun uddyber ikke, hvor mange der er tale om. Eller hvordan det er foregået.

Mandag skal Lukasjenko tale med den russiske præsident, Vladimir Putin, om, hvordan de to lande i fremtiden kan arbejde yderligere sammen.