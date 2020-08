Hviderussiske arbejdere viser deres vrede over Lukasjenko

-Gå af, råbte arbejdere til ham, da han omsider talte til dem inde på fabrikken.

Imens blev der buhet af præsidenten.

- Indtil I dræber mig, så bliver der ikke noget nyt valg, svarede han.

De statsstyrede virksomheder har i mange år været en vigtig base for Lukasjenko.

Men den højlydte protest på traktorfabrikken MZKT i hovedstaden Minsk understreger, at Lukaszjenko er kommet ud i et stormvejr, efter han i sidste uge blev erklæret vinder af præsidentvalget med over 80 procent af stemmerne.

Den ledende kandidat fra oppositionen, Svetlana Tikhanovskaja, fik ifølge valgkommissionen kun cirka 10 procent af stemmerne.

Hun flygtede efter valget til Litauen, hvorfra hun har opfordret til fortsatte fredelige demonstrationer mod regimet.

Hundredtusinder af borgere er siden gået på gaden for at protestere mod, hvad de opfatter som et åbenlyst bedrag.

Søndag deltog der ifølge AFP over 100.000 demonstranter i en "March for Friheden" i Minsk.

En video, der er blevet flittigt delt på de sociale medier, viser arbejdere på MZKT, der råber "gå af", mens Lukasjenko forsøger at holde sin tale.

Det er en synligt vred Lukasjenko, der udvandrer med en sidste bemærkning.

- Tak, nu har jeg sagt alt. Så kan i godt råbe gå af.

Men det er tydeligt, at presset vokser mod den mangeårige leder. Han blev præsident først gang i 1994, og han er regelmæssigt blevet beskyldt for valgsvindel og brutal undertrykkelse af oppositionen.

Men han antydede efter sit uheldige besøg på MZKT over for det statslige tv, at hvis oppositionen har ønsker om at ændre forfatningen for at få nyvalg, så vil han se på det.

Det er kommet frem, at mange hundrede demonstranter efter valget 9. august er blevet tævet af politiet og tortureret.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har talt om at gribe militært ind, hvis protesterne udvikler sig til kaos.

USA's præsident, Donald Trump, kalder det mandag en "en forfærdelig situation" i Hviderusland.

EU overvejer flere sanktioner mod Lukasjenkos styre, og EU's udenrigsministre vil ekstraordinært samles onsdag for at tage bestik af situationen i Hviderusland.