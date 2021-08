Hviderussisk sprinter fik advarsel på vej mod lufthavnen

Den hviderussiske sprinter Kristina Timanovskaya besluttede sig i sidste øjeblik for at flyve til Polen i stedet for at vende hjem til Hviderusland.

Hun forklarer, at familien i hjemlandet frygtede, at hun ville blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvis hun vendte hjem.

Årsagen er, at hun er kommet i uføre i Hviderusland efter at have kritiseret det hviderussiske atletikforbund i forbindelse med OL.

- Min bedstemor ringede til mig, da jeg var på vej til lufthavnen. Jeg havde bogstaveligt talt omkring ti sekunder til at beslutte mig.

- Hun sagde, "lad for guds skyld være med at hjemme hjem til Hviderusland. Det er ikke sikkert". Det var det. Så lagde hun på, siger sprinteren.

Timanovskaya siger desuden, at hun på intet tidspunkt har været interesseret i at sende noget særligt politisk signal.

- Jeg har altid været langt væk fra politik. Jeg har ikke underskrevet nogen breve eller deltaget i nogen protester. Jeg har ikke sagt noget om den hviderussiske regering, siger den 24-årige løber.

- Jeg er et sportsmenneske og forstår mig ikke på den politiske verden. Jeg prøver på ikke at blande mig i andet end sport, og jeg gør mit bedste for ikke at blive distraheret af det politiske liv, lyder det.