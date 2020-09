Hviderussisk oppositionsleder kræver frie valg i FN-tale

Det var fredag hovedbudskabet, da oppositionslederen, Svetlana Tikhanovskaja, talte til FN's Menneskerettighedsråd via en videoforbindelse.

Og det internationale samfund skal hjælpe med at få det til at ske.

Det hviderussiske regime skal stoppe volden mod fredelige demonstranter og bane vejen for frie og retfærdige valg.

Tikhanovskaja befinder sig i øjeblikket i Litauen, hvor hun måtte søge tilflugt efter et omstridt præsidentvalg i Hviderusland 9. august.

Også Hvideruslands ambassadør i FN, Jurij Ambrazevich, deltog på fredagens videokonference.

Han protesterede over, at FN's Menneskerettighedsråd blander sig i det hviderussiske valg.

Efter valget 9. august udbrød der store protester i store dele af Hviderusland - ikke mindst i hovedstaden Minsk, hvor politi og demonstranter endte i voldelige sammenstød.

Siden er hundredvis af demonstranter blevet tilbageholdt, og medlemmer af oppositionens koordinationsråd er blevet anholdt og forsøgt tvunget ud af landet.

Anais Marin, der overvåger situationen i Hviderusland for FN, advarer på fredagens videokonference om, at Hviderusland vil isolere sig yderligere og ignorere hviderussernes menneskerettigheder i processen.

- Lad os ikke tillade, at endnu et jerntæppe falder over det europæiske kontinent, siger hun på mødet.

Hun beskriver situationen i Hviderusland som en "katastrofe".