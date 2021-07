Hviderussisk oppositionsleder beder USA målrette sanktioner

Hvideruslands fordrevne oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja har bedt USA om at indføre hårdere sanktioner mod en række specifikke virksomheder i håbet om at få dem ud af kløerne på præsident Aleksandr Lukasjenko.

Det siger hun tirsdag efter møder i Washington D.C. med flere af USA's politiske ledere.

Tikhanovskajas besøg i hovedstaden sker i forbindelse med, at præsident Joe Biden har lovet at øge presset på Hvideruslands mangeårige leder, der bliver betegnet som "Europas sidste diktator".

Ifølge oppositionslederen præsenterede hun mandag USA's udenrigsminister, Antony Blinken, for en liste med virksomheder, som hun gerne ser Amerika indføre sanktioner mod.

- Vi forstår, at det kun er hviderusserne selv, der kan skabe demokratiske forandringer i landet. Men vi håber, at USA vil deltage aktivt og ikke bare symbolsk, siger Tikhanovskaja tirsdag.

Hun tilføjer:

- Præsident Biden siger, at verden kæmper mellem diktatur og demokrati. Frontlinjen for denne kamp er i øjeblikket i Hviderusland. Som forkæmper for demokrati kan USA hjælpe med at få ting til at ske.

Tikhanovskaja håber især, at USA vil indføre yderligere sanktioner mod statskontrollerede selskaber i Hvideruslands potaske-, olie-, træ- og stålindustri.

De skal med hendes ord "tvinges til at forstå, at Lukasjenkos tid er slut", og at "de er nødt til at slutte sig til et nyt og mere åbent land".

En talsmand for USA's udenrigsministerium siger, at Antony Blinken mandag havde "en rigtig god diskussion" med Tikhanovskaja.

Men talsmanden vil ikke gå i detaljer med forslaget om nye sanktioner.

Svetlana Tikhanovskaja stillede i 2020 op mod Aleksandr Lukasjenko til præsidentvalget i stedet for sin mand, der blev fængslet kort inden valget.

Hvideruslands præsident siden 1994 vandt ifølge det officielle valgresultat, men det skete ifølge internationale observatører med snyd og bedrag.

Derfor anerkender blandt andet EU ikke valgresultatet.

Tikhanovskaja flygtede efter valget til Litauen af frygt for sin egen sikkerhed.