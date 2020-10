Hviderussisk oppositionsleder: Generalstrejke er i gang

Støtter af oppositionen i Hviderusland har mandag morgen indledt en varslet generalstrejke, efter at præsident Aleksandr Lukasjenko har afvist at gå af.

Oppositionen havde givet den hviderussiske præsident det ultimatum, at han skulle trække sig inden midnat natten til mandag - ellers ville en omfattende generalstrejke lamme landet.

Ifølge en AFP-journalist i hovedstaden Minsk ligger gaderne mandag morgen øde, men store butikker og apoteker er holder fortsat åbent.

Det er ifølge Reuters uklart, hvor stor tilslutningen til strejken er.

I løbet af de seneste uger har der kortvarigt været strejke på store statsejede fabrikker, men de er ikke blevet opretholdt.

- I dag begynder folkets strejke, siger Tikhanovskaja ifølge AFP.

- Ansatte på statsfabrikker og -virksomheder, ansatte i transport og i miner, lærere og studerende er gået i strejke her til morgen.

Hun opfordrer samtidig ansatte i private virksomheder, præster og atleter til at tilslutte sig strejken.

Den 38-årige oppositionsleder, der er i eksil i Litauen, giver ikke et tal for, hvor mange personer der har tilsluttet sig strejken.

Der har været voldsomme protester i Hviderusland, siden Lukasjenko vandt præsidentvalget i august.

Præsidenten er blevet beskyldt af oppositionen for at have svindlet med valgresultatet, og EU vil ikke anerkende ham som Hvideruslands leder.

Søndag gik over 100.000 mennesker på gaden for at kræve Lukasjenkos afgang.

Demonstrationen endte i voldsomme sammenstød med politiet.

523 demonstranter blev anholdt i forbindelse med søndagens demonstration. Det oplyser Hvideruslands indenrigsministerium ifølge Reuters.