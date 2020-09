Hviderussisk opposition stifter nyt parti i håb om reform

Den hviderussiske oppositionspolitiker Maria Kolesnikova har stiftet et nyt parti, der vil opsøge politiske, sociale og økonomiske reformer i det oprørsramte land.

Den 38-årige Kolesnikova siger, at partiet kommer til at hedde "Vmeste" - på dansk "I samlet flok" - og vil skabe en platform for dem, der søger forandring.

Hver dag siden valget i Hviderusland 9. august har der været protester i landet.

Demonstranter hævder, at præsident Aleksandr Lukasjenkos sejr på over 80 procent af stemmerne var valgfusk. Lukasjenko har siddet på magten siden 1994 og er blevet kaldt "Europas sidste diktator".

Kolesnikova var kampagnechef for Viktor Babariko, en oppositionskandidat, der blev fængslet inden valget. Hun er blevet en af de mest profilerede figurer i bevægelsen mod landets omstridte leder.

- I de sidste tre måneder har vi opnået mere sammen end i de sidste 26 år. Sammen har vi kæmpet og vil fortsætte med at kæmpe for frihed og for vores fremtid, siger Kolesnikova videomeddelelse mandag aften.

Hun advarer samtidig mod Lukasjenko.

- Lukasjenko lyver og manipulerer, som han har gjort i 26 år, siger hun.

Søndag deltog op mod 100.000 i demonstrationer i hovedstaden Minsk. De blev undervejs mødt af et massivt politi- og militæropbud.

Videoer fra sociale medier viser, hvordan kampvogne og urobetjente bevægede sig hurtigt rundt i byen for at holde demonstranterne i skak.

Politiet kørte op langs optogene og hev demonstranter ud af mængden og ind i vogne.

Søndag blev mindst 140 personer anholdt ifølge de hviderussiske myndigheder.

Omkring 7000 personer er blevet tilbageholdt under protesterne. Nogle af dem hævder, at de blev tortureret, mens de var varetægtsfængslet.