Hviderussisk opposition: Sanktioner sender kraftigt signal

De koordinerede sanktioner, som det meste af den vestlige verden mandag har meddelt, at Hviderusland vil blive ramt af, sender et kraftfuldt signal til præsident Aleksandr Lukasjenko.

- Det er et tydeligt signal til regimet om, at vi fortsætter med at arbejde sammen mod krænkelser af menneskerettighederne og lovløshed, siger hun.

EU-landene blev mandag enige om at lægge et markant tungere pres på Lukasjenkos styre.

Blandt andet skal nye sanktioner ramme landets eksport.

- De er til for at lægge pres på Hviderusland. De vil skade landets økonomi i betydelig grad, sagde EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Samtidig føjes yderligere 86 personer, organisationer og virksomheder til en sanktionsliste. De får indefrosset midler i EU og indrejseforbud. I forvejen er der flere end 80 på den sanktionsliste.

EU-landene har også indført landings- og flyveforbud.

USA, Canada og Storbritannien har mandag også meddelt, at de indfører sanktioner mod personer, virksomheder og organisationer i Hviderusland.

- Sanktionerne er mere kraftfulde, når de er samlet, siger Tikhanovskaja.

Hun tilføjer, at hun håber, at de mange hviderussere på sanktionslisten betyder, at "sanktionerne vil have betydning for regimet, så de bliver nødt til at indgå i dialog med civilsamfundet".

På listen over hviderussere, der nu underlægges sanktioner, er blandt andre Hvideruslands transportminister, forsvarsminister, politichefer, anklagere, dommere og universitetsrektorer.

De vestlige lande vil blandt andet forsøge at presse styret til at løslade omkring 3000 politiske fanger.

Blandt den er Tikhanovskajas mand, Sergej Tikhanovskij. Han var den førende oppositionskandidat ved præsidentvalget sidste år. Men han blev anholdt tre måneder inden valget og sidder stadig fængslet.

Det fik Svetlana Tikhanovskaja til at stille op i stedet for ham. Flere iagttagere vurderer, at hun reelt vandt valget.

Men de officielle resultater fra Hvideruslands valgkommission tildelte Lukasjenko sejren med 80 procent af stemmerne og kun ti procent til hende.

Efter valget flygtede hun ud af landet for at undgå anholdelse og lever i dag i eksil i Litauen.