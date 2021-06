Hviderussisk aktivist tilstår igen på statsligt tv

På statsligt hviderussisk tv siger Protasevitj, at hans opfordringer til at demonstrere "var medvirkende til, at uroligheder brød ud i gaderne, og at Minsk i tre dage levede i kaos".

- Jeg tilstår at være skyldig i brud på den hviderussiske straffelovs paragraf 342, siger han.

Den nævnte paragraf handler om at have organiseret arrangementer uden tilladelse.

I videoen, hvor Protasevitj ser utilpas ud, roser han desuden præsident Aleksandr Lukasjenko.

Den uafhængige borgerretsgruppe Viasna siger til nyhedsbureauet AFP, at Hvideruslands sikkerhedstjeneste med stor sandsynlighed har presset ham til at tale.

Han står over for "uretfærdige, men meget alvorlige anklager".

- Alt, hvad han siger nu, er ren propaganda, som der ikke er noget sandfærdigt grundlag under, siger Viasnas chef, Ales Bialiatski.

Aktivistens "tilståelse" blev vist på tv-stationen ONT, som er Hvideruslands statslige kanal.

I en video offentliggjort i sidste uge "tilstod" Protasevitj også at stå bag civile uroligheder.

På det tidspunkt sagde den 26-årige aktivists forældre, at de frygter, at deres søn bliver udsat for tortur.

Den hviderussiske opposition afviste blankt hans tilståelse som "propaganda". De sagde ligeledes, at han har tilstået under stort pres.

Den hviderussiske aktivist har i de seneste år ført en politisk kamp mod Lukasjenkos styre.

Det er primært foregået på sociale medier. Her var han med til at stifte Nexta, som er et af de sidste frie medier, der beretter om udviklingen i Hviderusland efter et stærkt omstridt valg sidste år.

Lukasjenkos regering har stemplet ham som "ekstremist". Det er en betegnelse, styret bruger om mange systemkritikere.

Protasevitj tilbageholdes i et fængsel i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Han var om bord på et Ryanair-fly, som blev tvunget til at lande i Hviderusland den 23. maj. Det var på vej fra Grækenland til Litauen.

Protasevitj har siden 2019 levet i eksil i Litauen. Her bor også andre hviderussiske oppositionsfolk, blandt andre tidligere præsidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja.