Hviderussisk aktivist fundet hængt i en park

Sent mandag fortalte ukrainsk politi ifølge Reuters, at Vitalij Sjisjov var blevet meldt savnet af sin partner, efter at han ikke var vendt tilbage fra en løbetur.

Han ledede Det Hviderussiske Hus i Ukraine. Det er en ngo, der hjælper hviderussiske tilflyttere med blandt andet at finde et sted at bo og et arbejde.

- Der er ingen tvivl om, at dette er en operation planlagt af chekister for at dræbe en hviderusser, der udgjorde en reel fare for regimet. Det skrev ngo'en i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Chekist betyder et medlem af chekaen. Det var det første, hemmelige politiske politi under bolsjevismen startet af Vladimir Lenin i 1917. Ordet bliver nu brugt om politisk politi i Rusland og andre tidligere sovjetstater.

Og meddelelsen fra Det Hviderussiske Hus skal tolkes som, at de "peger fingre ad det belarussiske (hviderussiske, red.) styre og myndigheder".

Det siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, Diis.

- Og især sikkerhedsstyrkerne internt i landet.

- Simpelthen en operation, hvor belarussiske agenter, som opererer på ukrainsk territorium, har likvideret en oppositionsaktivist, siger han.

Ifølge AFP vil politiet forfølge alle spor. Det er inklusiv, at det kunne være et muligt "mord forklædt som et selvmord".

Lederen i Hviderusland gennem 27 år er Aleksandr Lukasjenko.

De seneste år er protesterne mod præsidenten intensiveret. De fik yderligere intensitet i forbindelse med det seneste valg i landet i august sidste år.

Protesterne har dog fået Lukasjenko og hans styrker til at slå endog meget hårdt ned. Modstandere har fået tæsk, er blevet arresteret og er forsvundet.

I maj tvang Hviderusland et Ryanair-fly, der var på vej fra Grækenland til Litauen, til at lande i landet, hvorpå den regeringskritiske, hviderussiske aktivist Roman Protasevitj blev arresteret og taget af flyet.

Samtidig kom nyheden om Sjisjovs død i Kijev dagen efter, den hviderussiske OL-atlet Kristina Timanovskaya blev tildelt et humanitært visum af Polen efter at være hoppet af under legene.

Hun frygtede for sin sikkerhed i hjemlandet.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen er den slags historier et udtryk for, at der er en "grundlæggende modstand mod et autoritært og stærkt undertrykkende styre".

- Men jo også en opposition og en modstand, som har vanskeligt ved at komme til udtryk, og som gør det lidt sporadisk - ikke helt så organiseret, massivt og meget entydigt, som vi så det sidste sommer.

- Men modstand er der stadigvæk. Og den vil også blive ved med at være der, og det vil den måske i stigende grad være i udlandet.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har opfordret myndighederne i Kijev til "at komme til bunds i sagen og fremlægge, hvad de finder".

- Uacceptabelt, at hviderussiske atleter og ngo'er fortsat lever i frygt, skrev han tirsdag på Twitter.