Hviderussisk aktivist får 11 års fængsel efter protester

Den hviderussiske protestleder Maria Kolesnikova er mandag blevet idømt 11 års fængsel for sin rolle under demonstrationer i Hviderusland sidste år.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Hun er dømt for at have undergravet landets sikkerhed, for at konspirere om at tage magten og for at have oprettet en "ekstremistisk" gruppe.