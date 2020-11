Hvideruslands politi jagter demonstranter over hele Minsk

Hviderussisk politi har anholdt over 100 demonstranter søndag. Protesterne er spredt over hele Minsk for at sinke politiet.

Tusindvis af demonstranter har søndag indtaget gaderne i Hvideruslands hovedstad, Minsk, hvor de fortsætter deres demonstrationer mod landets præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Men nu har de valgt en ny taktik, efter at myndighederne i månedsvis har slået hårdt ned på dem.

Demonstranterne holder søndag utallige mindre demonstrationer i hver enkelt bydel i Minsk.

Ifølge lokale oppositionsmedier var der over 20 sådanne protester i alle byens kvarterer.

Det uafhængige nyhedsmedie Nasja Niva skriver, at der er over 60 mindre demonstrationer rundt om i Minsk.

Det har givet politiet problemer med at få kontrol over situationen, skriver nyhedsbureauet AFP.

– Lange rækker af mennesker er samlet i alle distrikter af Minsk uden undtagelse. Lukasjenkos politi haster desperat fra distrikt til distrikt, skriver oppositionen på beskedtjenesten Telegram.

Selv om demonstranterne er spredt over hele byen, har politiet anholdt over 100 af dem, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nogle steder dytter bilister for at vise deres opbakning til demonstranterne. I den nordvestlige del af Minsk sænkede bilister farten for at blokere for en af politiets busser, der var på vej ind for at anholde demonstranter, skriver Reuters.

I lighed med andre søndage har myndighederne lukket metrostationer i centrum af Minsk og lukket dele af mobilnettet ned.

Et stort politiopbud er udkommanderet.

Modstandere af Lukasjenko har demonstreret hver søndag siden valget i august. De mener, at valget var præget af valgfusk.

Ifølge de officielle resultater blev Lukasjenko genvalgt med 80 procent af stemmerne, mens oppositionens udfordrer, Svetlana Tikhanovskaja, kun fik 10 procent af stemmerne.

Oppositionen fastholder, at det reelle resultat snarere er omvendt.

Gennem de seneste godt tre måneders demonstrationer er tusindvis af demonstranter blevet anholdt. Der er kommet talrige meldinger om, at de mishandles eller tortureres i landets fængsler.

/ritzau/