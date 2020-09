Hviderusland sigter fængslet protestleder for oprør

Myndigheder i Hviderusland har sigtet protestleder Maria Kolesnikova for at opildne til at undergrave den statslige sikkerhed.

Ifølge anklagen har hun opfordret til "handlinger rettet mod at undergrave hviderussisk national sikkerhed", lyder det i meddelelsen.

Den 38-årige kampagneleder sidder på nuværende tidspunkt fængslet i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

I sidste uge modsatte hun sig en tvungen udvisning til Ukraine ved at rive sit pas i stykker.

Andre aktivister har fortalt, at hun inden da blev bortført på åben gade i Minsk.

Hun dukkede senere op ved grænsen til Ukraine, hvor hun ifølge to partikolleger rev sit pas itu, da ukendte mænd forsøgte at tvinge hende ind i nabolandet.

Politiet i Hviderusland siger ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at hun blev pågrebet, da hun forsøgte at krydse grænsen til Ukraine på ulovlig vis.

I weekenden var der igen store demonstrationer i Minsk, hvor omkring 100.000 mennesker deltog.

Mange af dem bar skilte og råbte slagord med krav om, at Maria Kolesnikova løslades.

Kolesnikova er den sidste tilbage i Hviderusland ud af tre kvinder, der spiller en hovedrolle i protesterne mod Lukasjenko, som har siddet på magten i 26 år.

Oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, som i demonstranternes øjne er den retmæssige vinder af valget 9. august, er flygtet til Litauen.

Hun stillede op som præsidentkandidat, efter at hendes mand - der oprindeligt var opstillet - blev fængslet.

Tikhanovskajas valgkamp blev en stor succes, hendes popularitet voksede, og hun hævder at have vundet valget over Lukasjenko. Flere iagttagere vurderer det som sandsynligt, selv om hun ifølge de officielle resultater kun fik ti procent af stemmerne.

Onsdag beskylder Ruslands chef for udenlandske efterretninger vestlige lande for at være bag de massive protester mod Lukasjenko, der nu har stået på i over en måned, skriver Tass.