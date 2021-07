Hviderusland lukker grænse med påstand om våbensmugling

Hviderusland har fredag lukket sin grænse til Ukraine og påstår, at der bliver smuglet store mængder våben ind i landet i et forsøg på at vælte præsident Aleksandr Lukasjenko.

Det skriver BBC.

Lukasjenko hævder, uden at fremlægge beviser, at hans sikkerhedstjenester har afdækket udenlandsk-støttede terrorceller, som planlægger at fjerne ham fra magten.