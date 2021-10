Hviderusland fik på puklen - hegnet udeblev

Efter topmødet understregede statsminister Mette Frederiksen (S), at det er afgørende at få styr på EU's ydre grænser.

- Vi har en rigtig alvorlig situation ved EU's ydre grænse. Det skyldes blandt andet Belarus (Hviderusland, red.), som desværre bruger migranter til at presse Europa.

- Oveni har vi en alvorlig situation i Afghanistan og et vedvarende migrant- og flygtningepres på Europas især sydlige grænser, sagde Mette Frederiksen.

Flere medlemslande og EU-Kommissionen har beskyldt Hviderusland for med vilje at føre migranter mod EU's grænser for at destabilisere unionen.

De mener, at Hviderusland gør det som hævn for EU's sanktioner mod landet.

Og ved topmødet blev EU-cheferne enige om, at de ikke vil acceptere Hvideruslands brug af migranter til politiske formål.

De "fordømmer alle hybridangreb på EU's grænser og vil svare igen", hedder det i konklusionen.

Der bliver i konklusionerne ikke nævnt noget specifikt om fysiske barrierer ved EU's ydre grænser. Det er ellers noget, som Danmark og flere andre lande har slået på tromme for.

Der er imidlertid enighed om, at de ydre grænser skal beskyttes. Og det noterer statsministeren sig.

- Der er enighed om, at der skal arbejdes videre med dette spørgsmål med henblik på at afdække, hvordan vi som EU kan være med til at finansiere en styrkelse af EU's ydre grænser, sagde Mette Frederiksen.

Litauen er et af de lande, som grænser op til Hviderusland og er presset af migranter. Derfor er præsident Gitanas Nauseda fortaler for fysiske barrierer.

- Vi bør tale om fysiske barrierer, som der er ekstremt behov for som en kortvarig løsning for at håndtere denne krise, sagde han før mødet.

Umiddelbart må han dog i denne omgang nøjes med garantien om, at "EU fortsat er fast besluttet på at sikre effektiv kontrol af de ydre grænser", som det hedder i konklusionen fra topmødet.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, fastslog efter topmødet, at migration stadig udgør et problem for EU. Og det er et område, hvor unionen er sårbar.

Det bliver dog ikke med hende som den evige kompromissøger, at udfordringen bliver løst.

Topmødet, som var nummer 107 for Merkel, var efter al sandsynlighed også hendes sidste, da en ny tysk regering er undervejs.