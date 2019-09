Hvert land kan selv beslutte at flyve med 737 Max-fly igen

- Hver enkel regering kan selv beslutte, hvornår den vil sætte flyene i brug, baseret på en grundig sikkerhedsevaluering, skriver FAA.

Meddelelsen kommer efter et møde med internationale tilsynsmyndigheder i Canada.

Her var flyene, der har haft flyveforbud i over et halvt år efter to dødelige flystyrt, som kostede 346 mennesker livet, på dagsordenen.

De mange fly, der i øjeblikket holder stille på landjorden, afventer en certificering på, om de er sikre nok til at kunne bruges i luften igen.

Boeing har udtalt, at selskabet forventer at få sikkerhedsgodkendt flytypen i begyndelsen af perioden oktober til december.

Det forventes, at den amerikanske tilsynsmyndighed vil tage en beslutning som den første. Embedsmænd fra FAA har udtalt, at den ønsker, at andre lande følger trop kort efter.

Den europæiske luftfartsmyndighed (EASA) har udtrykt bekymring for flyet og givet udtryk for, at den bakker op om et krav om, at piloter skal igennem en træning i flysimulatorer. Det finder FAA ikke nødvendigt.

FAA's formand, Stephen Dickson, siger, at han selv personligt vil teste flyet i en flysimulator, før det bliver sikkerhedsgodkendt.

Flyforbuddet kom, efter at to fly af typen 737 Max med fire måneders mellemrum styrtede, umiddelbart efter at de var lettet.

Den seneste ulykke skete i Etiopien i marts, da et fly af den type fra Ethiopian Airlines styrtede seks minutter efter start fra Addis Abeba med 149 mennesker om bord.

Godt fire måneder tidligere styrtede et Boeing 737 Max-fly fra Lion Air 13 minutter efter start fra Indonesiens hovedstad, Jakarta. Alle 189 passagerer om bord omkom.