Hvert 10. minut dør en iraner af coronavirus

Virussets hærgen sætter en dæmper på det iranske nytår kendt som Nowruz, der indledes fredag.

Dødstallet fra onsdag til torsdag er steget med 149 til 1284.

Der er registreret 18.407 smittede, og det gør lige nu landet til det forholdsmæssigt hårdest ramte af coronavirus efter Italien.

Det har sat hospitaler og bedemænd under hårdt pres.

- Vi arbejder dag og nat. Jeg har aldrig tidligere set en så bedrøvelig situation, siger en leder af kirkegården Behesht-e Zara i Teheran.

De fleste ankommer på ladet af lastbiler til kirkegården. Her bliver de begravet uden den i islam rituelle afvaskning af den døde, siger han.

Nogle iranere mistænker myndighederne for at være mere optaget af at skjule et højt dødstal, end at gøre noget for at bekæmpe smitten med Covid-19, der er virussygdommen i udbrud.

En hospitalsansat i byen Kashan godt tre timers kørsel syd for Teheran siger, at dødsfald som følge af Covid-19 er blevet ført ind i journaler som lungebetændelse eller hjertetilfælde.

- Embedsfolk lyver om dødstallet, siger to sygeplejersker på et andet hospital i Iran.

- Jeg har set snesevis af døde i de sidste dage, men de har sagt, at vi ikke skal tale om det, siger den en af dem.

Regeringen nægter, at den skjuler noget. Præsident Hassan Rouhani sagde onsdag i en tale, der blev vist på tv, at hans regering har været "ærlig og ligefrem" med sine oplysninger til nationen om virussmitten.