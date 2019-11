Hver fjerde rumæner må besørge uden for hjemmet

Over en fjerdedel af rumænerne havde nemlig ikke et toilet med skyl i deres bolig i 2018.

Faktisk havde 2,1 procent af EU-borgerne ikke skyllende toilet i deres bolig, mens hele 27,7 procent af rumænerne - cirka 5,4 millioner - måtte uden for hjemmet for at klare sagerne med et skyl.

Det var især de østeuropæiske og baltiske lande, der var presset på de sanitære forhold, hvor eksempelvis 15,3 procent og 10,6 procent af bulgarerne og litauerne ikke havde privat porcelænstrone.

Ifølge FN lever 2,4 milliarder mennesker uden adgang til toiletter eller latriner, og over 892 millioner defækerer i det åbne.

Omkring 1000 børn dør dagligt af sygdomme relateret til dårlige sanitære forhold.

Det fik FN til at udnævne den 19. november som international toiletdag tilbage i 2013, efter at singaporeaneren Jack Sim blev kendt under navnet hr. Toilet, fordi han længe havde arbejdet for at forbedre verdens sanitære forhold.

Stort set alle danskere kan sidde godt og sidde længe, hvis tingene er i klemme, men vi presser os kun lige akkurat med i top ti, når det handler om adgang til skylletoilet i eget hjem.

0,4 procent af danskerne må forrette nødtørften uden for hjemmet, mens tæt på nul procent af borgerne i nabolandene Tyskland og Sverige møder samme udfordring.

FN har som det sjette verdensmål, at verdensbefolkningen i 2030 skal have adgang til rent drikkevand og tilstrækkelige sanitære forhold - hvilket blandt andet pointeres med international toiletdag.