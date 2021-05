Hungersnød truer i det sydlige Madagascar

- Omkring 1,14 million mennesker på det sydlige Madagascar står over en periode med en høj grad af usikkerhed, når det gælder fødevarer, siger FN-organisationerne Verdens Fødevareprogram (WFP) og FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) i en fælles erklæring.

Næsten 14.000 af de berørte er i kategori fem, hvilket vil sige den mest udsatte gruppe overhovedet.

- For hver dag, der går, blive der bragt flere og flere liv i fare, fordi sulten tager til og strammer sit greb, hedder det i en erklæring fra de to FN-organisationer.

Øen Madagaskar, som ligger øst for det sydlige Afrika, har haft dens grænser lukket siden coronapandemiens begyndelse. Det har vanskeliggjort den internationale nødhjælpsindsats.

Der er en akut fejlernæring i gang i det værst ramte område, Amboasary Atsimo-distriktet, hvor op mod tre fjerdedele af befolkningen er hårdt ramte af blandingen af tørke, sandstorme, pest og følgerne af covid-19.

- Det er ekstremt dårligt. Børn sulter, børn dør, siger WFP's direktør for operationer, Amer Daoudi. Han siger, at han mødte en mor med et otte måneder gammelt barn, der kun så ud til at være to måneder.- Sulten har udløst en udvandring fra hele landsbyer, der lukkes nu ned, sige Daoudi.

Det meste af befolkningen i det sydlige Madagascar har traditionelt overlevet ved hjælp af landbrug, kreaturer og fiskeri.