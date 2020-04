Hundredvis demonstrerer i USA mod coronarestriktioner

Hundredvis af demonstranter i byer på tværs af USA protesterede lørdag mod coronarelaterede restriktioner, som pålægger folk at blive hjemme under viruspandemien.

I byen Concord i New Hampshire var anslået 400 mennesker mødt op for at sende et budskab om, at en forlængelse af karantænen ikke er nødvendig i en delstat med så relativt få bekræftede tilfælde af coronavirus.

I menneskemængden var flere bevæbnede mænd iført militærlignende tøj og med ansigterne tildækket.

I Texas demonstrerede omkring 250 mennesker uden for regeringsbygningen i Austin. Heriblandt flere højreorienterede konspirationsteoretikere, blandt andre radioværten Alex Jones, som er grundlægger af det kontroversielle nyhedsmedie Infowars.com.

- Det er på tide at genåbne Texas, det er på tide at lade folk gå på arbejde igen, det er på tide at lade sund fornuft styre dagen - ikke regeringens magt, siger Justin Greiss, en ung aktivist fra organisationen Unge Amerikanere for Frihed.