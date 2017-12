Hundredvis af syge ladt tilbage ved evakuering nær Damaskus

Medarbejdere fra Syrisk Røde Halvmåne hjælper en patient ind i en ambulance under evakueringen af syge fra Østghouta. 29 patienter fik lov at komme ud af den belejrede by, men over 400 andre venter stadig på at komme ud og modtage behandling.

Foto: Scanpix/Amer Almohibany